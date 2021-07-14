Uğur Şahin kış mevsimine karşı uyardı üçüncü doza işaret etti

Uğur Şahin kış mevsiminde hastalığın yayılmasının engellenmesi gerektiğine dikkat çekerek üçüncü doz çağrısı yaptı.

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Üçüncü doz aşı tartışmalarına dahil olan BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, 3. dozun salgını kontrol almada önemli bir rolü olacağını belirtirken, Pfizer yetkilisi Kathrin Jansen ise, "Amacımız salgını durdurmak, para kazanmak değil" dedi.

Amerikan Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Boston Globe Media bünyesindeki Stat News'ün düzenlediği etkinliğe katıldı.

Üçüncü doz mRNA aşıları yapılmalı

Stat Breakthrough Science Summit (Stat Çığır Açan Bilim Zirvesi) isimli etkinliğe katılan Şahin, "Dünya üçüncü doz destekleyici mRNA aşıları olmadan Kovid-19 salgınını kontrol altına alamayacak. Günün sonunda hedefimiz ve en önemli olan şey salgını kontrol altına almak. Ve bunu üçüncü doz destekleyici aşı olmadan gerçekleştiremeyiz. Bu benim çok sıkı savunduğum görüşüm" dedi.

Antikor seviyesi düşüyor

Verilerle ilgili açıklama yapmayan Şahin, "Aşı olduktan 4 ile 6 ay sonra antikor seviyelerinin düştüğüne dair kanıtlar var. Şunu belirtmek gerekir ki, aşı olanların Kovid-19 enfeksiyonunu ağır geçirdiğini söyleyemeyiz. Fakat belli bir süre sonra aşının, ağır hastalığa karşı yarattığı korumada biraz azalma, çok ufak bir azalma olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

3. doz aşı bağışıklığı arttırıyor

Şahin sözlerini, "Dolayısıyla üçüncü bir destek aşısı bağışıklığı yenilemeye, tam bağışıklık sağlamaya yardımcı olacaktır. Böylelikle kış mevsiminde aşı olanlar arasında hastalığın yayılmasını engelleyebiliriz" diye sonlandırdı.

Amacımız çok daha para kazanmak değil

Pfizer'ın aşı araştırma ve geliştirme bölümü başkanı Kathrin Jansen ise, "Şu an elimizde veriler var ve ona göre Kovid-19 destekleyici aşıları geliştirip test ediyoruz. Burada amaç para kazanmak değil" dedi.

Jansen, yaptıkları araştırma sonuçlarını ve verileri kamuoyu ile paylaşacaklarını da vurguladı.