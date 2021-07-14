İçişleri Bakanı Soylu: 2021 yılı içinde 97 PKK, 3 DEAŞ ve 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini engelledik

"Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"nde konuşan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, , "15 Temmuz'dan sonra 476 bin 116 adet terör operasyonu yaptık. Sadece PKK'ya yönelik 70 bin 471 operasyon yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi: Bunların inlerine gireceğiz dedi. Bizim aslanlarımız inlerini başlarına yıktı." dedi.

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İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Manisa'da "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

"15 Temmuz'dan sonra 476 bin 116 adet terör operasyonu yaptık. Sadece PKK'ya yönelik 70 bin 471 operasyon yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi: Bunların inlerine gireceğiz dedi. Bizim aslanlarımız inlerini başlarına yıktı." ifadelerini kullanan Soylu şöyle devam etti:

"Boğazlarına öyle bir sarıldık ki..."

15 Temmuz'dan bugüne kadar ikna yoluyla 932 örgüt elemanı silah bıraktı, örgütten kaçtı ve teslim oldu. Eskiden bu hain PKK yılda 5 bin eleman katılırdı. Etrafını öyle bir sardık ki boğazlarına öyle bir sarıldık ki geçen yıl sadece 53 kişi bu yıl da 5'i yurtdışında 2'si Almanya 2'si Belçika olmak üzere 24 kişi katılabildi.

Soylu şöyle devam etti:

"101 eylemi oluşmadan engelledik"

"2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik. 15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik."