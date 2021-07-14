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Ryanair yeni uçakları için 2 bin pilot işe alacak

Ryanair yeni uçakları için 2 bin pilot işe alacak

Avrupa'nın en büyük indirimli uçak şirketi Ryanair, satın aldığı 210 Boeing 737 Max tipi uçak için 3 yıl içerisinde 2 bin pilot işe alacağını duyurdu.

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İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, pandemi sırasında daralan havacılık sektöründen daha fazla pay almak amacıyla Avrupa’nın en büyük işe alımlarından birini gerçekleştirecek.

Avrupa'nın en büyük indirimli uçak şirketi olan Ryanair, önümüzdeki 3 yıl içinde 2 bin pilot işe alacağını duyurdu.

Firma, pilotları geçen ay almaya başladığı yeni Boeing 737 Max uçaklarında görevlendirecek.

210 adet Boeing

Şirketin satın alacağı 210 adet Boeing 737 Max uçağın, en geç önümüzdeki yaz uçuşlara başlaması planlanıyor. 

Hedef yıllık 200 milyon yolcu 

Corona virüs nedeniyle yaşanan gelir kaybını sıfıra indirmeyi hedefleyen Rynair, diğer hedefi yıllık 200 milyon yolcu sayısını geçmek. 

Genç pilotlara öncelik verilecek 

Şirketten yapılan açıklamada, işe alım sırasında genç pilotlara öncelik verileceği bildirilirken, halihazırda şirket bünyesinde bulunan pilotların verilecek kurum içi eğitimle yükseltileceğinin altı çizildi.

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