Büşra Büyükşen estetiksiz eski hali ortaya çıktı parayı kim ödedi?

Uzun süredir çözülemeyen ve Müge Anlı'ya kadar giden Metin- Necla Büyükşen cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı ve aralarında iki kardeş Büşra ve Uğur Büyükşen'in de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Cinayetten sağ kurtulan küçük kardeş Büşra Büyükşen ise en çok konuşulan ve dikkat çeken isimlerden oldu. Peki Büşra Büyükşen estetik mi yaptırdı?

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Türkiye'nin haftalardır ATV ekranlarında Müge Anlı programında izlediği Necla-Metin Büyükşen cinayetinde artık sona geliniyor. Kurulan özel ekip 24 kişiyi göz altına aldı. Gözaltına alınan isimlerden ikisi de abi-kardeş olan Büşra ve Uğur Büyükşen oldu. Anne ve babası öldürülürken aynı evde olduğunu söyleyen Büşra Büyükşen'in söyledikleri kafaları karıştırmış ve inandırıcı bulunmamıştı. Gözaltına alınan ve sorgusu devam eden Büşra Büyükşen hakkında farklı bir iddia daha ortaya atıldı. Büşra Büyükşen'in estetik yaptırdığı ortaya çıktı.

Büyükşen cinayeti çözüldü mü: Konya’da Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen’in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi. Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen’in de aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı.

Büyükşen cinayetinin kan donduran detayları: Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve televizyon programlarına katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı. Osman Büyükşen'in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığının talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesindeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltılarla ilgili açıklaması şöyle: 03.09.2018 tarihinde Konya ili İsmil Mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşenin öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 13.07.2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda adli işlemlerinin halen devam ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.