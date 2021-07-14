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Atama kararları Resmi Gazete'de Erdoğan imzaladı

Atama kararları Resmi Gazete'de Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Bilal Şentürk atandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına Muharrem Kılıç getirilirken, İkinci Başkanlığa Alişan Tiryaki, kurul üyeliklerine ise Burhan Erkuş, Dilek Ertürk, Harun Mertoğlu, İsmail Ayaz, Mehmet Emin Genç, Muhammet Ecevit Carti, Saffet Balın, Ünal Sade ve Zennure Ber'in atamaları yapıldı.

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