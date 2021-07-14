TRT’de yönetim değişti Hilal Kaplan TRT yönetiminde! Yeni TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na (TRT), görev süresi dolan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak atandı. Hilal Kaplan ise TRT Yönetim Kurulu üyesi oldu.

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Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında değişikliğe gidilirken, değişikliğe ilişkin atamalar gerçekleştirildi.

Önceki yönetmelikte 'Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır' ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı 'karar organı', Genel Müdürlük ise 'icra organı' olarak faaliyet yürütecek.

Hilal Kaplan TRT Yönetim Kurulu üyesi oldu

TRT'ye yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev süresi sona eren TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Mehmet Zahid Sobacı atandı. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Ahmet Albayrak oldu. Sabah yazarı Hilal Kaplan ise Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

İşte TRT'nin yeni Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevlerinden alındı. Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ahmet Albayrak (YK Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-YK Üyesi)

Doç. Dr. Oğuz Göksu (YK Üyesi)

Atakan Yılmaz (YK Üyesi)

Mücahid Eker (YK Üyesi)

Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin (YK Üyesi)

Hilal Kaplan Öğüt (YK Üyesi)

Meryem İlayda Atlas Çetin (YK Üyesi)

Doç. Dr. Veysel Kurt (YK Üyesi)

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı kimdir?

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tamamladı. 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör oldu. Uzmanlık alanları kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisidir.

“İdari Reform ve Politika Transferi”, “Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi”, “Social Media and Local Governments: Theory and Practice”, “Sub-National Democracy and Politics through Social Media” ve “E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons” kitapları başlıca eserleri arasındadır. Uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.

2014 yılında “Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama” başlıklı editöryal çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülünü aldı.

2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA’da İç Siyaset alanında çalışmalar yürüttü.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı zamanda, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Sobacı, evli ve iki çocuk babasıdır.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak kimdir?

2003 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında, 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı. Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katıldı ve çeşitli ödüller aldı. 2013 yılında, IKSV desteğiyle Paris’te, Cite Internationale Des Arts’ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi. 2016 yılında ise The American Turkish Society desteğiyle New York’ta School of Visual Art’ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York’ta ürettiği işlerinden oluşan “Anemotaxis” adlı solo bir sergi gerçekleştirdi. Eserleri İstanbul Modern, Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, MMOMA (Moskova Modern Sanatlar Müzesi) ve Cambridge Üniversitesi’nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Meksika, Rusya, Makedonya gibi çeşitli ülkelerde sergilendi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 4 kez başarı ödül aldı. Görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film-video sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zekâ, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler verdi, çeşitli projeler gerçekleştirdi. Bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı. Çeşitli kurumlardaki yöneticilik, komisyon üyelikleri, jürilikler, bilirkişilik görevleri gibi deneyimlerine ek olarak T.C. Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurtdışındaki sergilerinin sanat danışmanlığını, küratörlüğünü yürüttü ve Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler verdi.