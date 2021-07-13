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İstanbul Bağcılar'da 2 kardeşin cesedi halıya sarılı şekilde bulundu

İstanbul Bağcılar'da 2 kardeşin cesedi halıya sarılı şekilde bulundu

İSTANBUL Bağcılar'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen 2 kardeş, bir tekstil atölyesi sahibi tarafından öldürüldü. Cesetler halıya sarılı bir şekilde atölyede bulundu. Katil zanlısı olay yerinden aracıyla kaçarken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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İSTANBUL Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşanan olayda; iflas eden bir tekstil atölyesi sahibi aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kardeşten önce Osman S.'yi atölyeye çağırdı ve orada öldürdü. Daha sonra ağabeyi Mehmet S.'yi de atölyeye çağıran şüpheli onu da öldürerek 2 cesedi halıya sardı.

O esnada olay yerinden geçen Hakan Ç. de katil zanlısının hedefi oldu. Kanlar içinde kalan Hakan Ç., pencereye çıkıp yardım isteyince şüpheli araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken öldürülen 2 kardeşin cenazesi ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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