Merkez Bankasının sıkı ve temkinli duruşuna devam etmesi bekleniyor

Ekonomistler ve stratejistler, enflasyondaki yükseliş eğilimine dikkati çekerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmeyerek sıkı ve temkinli duruşuna devam etmesini öngörüyor.

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Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temmuz ayı para politikası toplantısından beklentilerinin politika faizinin yüzde 19 olarak korunması yönünde olduğunu belirtti.

Karar metninde global risklere, artan maliyet unsurlarına ve son yapılan zamlara dikkatin çekilebileceğini ifade eden Mert, dolayısıyla enflasyon konusunda daha kaygılı bir duruş sergilenebileceğini aktardı.

Mert, "Nitekim büyük veri göstergelerimizden ve diğer yüksek frekanslı verilerden gözlemlediğimiz kadarıyla ekonomide tekrar açılmanın etkisiyle iç talepte beklenen yavaşlama henüz çok net olmayabilir" dedi.

Bunun da maliyet faktörlerinin ve belirsizliğin iyice arttığı bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki riskleri yukarı yönde tuttuğunu dile getiren Mert, "Bu sebeple sıkı duruşu destekleyecek ifadeler tekrarlanabilir. Bu çerçevede enflasyon gelişmelerine ve global koşullara bağlı olarak daha geç ve çok daha kademeli bir faiz indirim döngüsüne girilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Merkez Bankasının açıklaması 'şahin' tonda olacak" TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, Merkez Bankasının temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bırakabileceğini aktardı. Merkez Bankasının bundan önce yaptığı toplantıdan bu yana enflasyonun yükseldiğini anımsatan Maggio, temmuz veya ağustosta faiz indiriminin pek mümkün gözükmediğini dile getirdi. Maggio, enflasyon dinamiklerinin hala aksi yönde olduğunu vurgulayarak para politikasında gevşemeyi sağlamanın çok zor gözüktüğünü kaydetti. "Merkez Bankası, ağustos ayında faiz indirimine yönelecekse bu hafta bunun sinyallerini vermesi gerekir" değerlendirmesinde bulunan Maggio, sürpriz bir faiz indiriminin piyasalar için negatif olabileceğini söyledi. Bankanın açıklamasının 'şahin' tonda olacağı öngörüsünde bulunan Maggio, sıkı para politikasının en azından enflasyon arttığı sürece devam edileceğine işaret edilebileceğini belirtti ve faiz indiriminde en erken tarihin muhtemelen dördüncü çeyrek olabileceğini ifade etti.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, enflasyonun yıllık bazda yüzde 17,5 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri aştığına dikkati çekti.

Bu toplantıda Merkez Bankasının faizlerde değişiklik yapmayacağı öngörüsünde bulunan Kalen, kasım ayına kadar faizlerde herhangi bir değişiklik olmayabileceğini belirtti.

Kalen, Merkez Bankasının dördüncü çeyrekte 100 baz puan indirime gidebileceğini ifade etti.