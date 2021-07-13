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Depremde hasar görmüştü! Tunç Soyer açıkladı: Yıkılacak

Depremde hasar görmüştü! Tunç Soyer açıkladı: Yıkılacak

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020’de meydana gelen deprem sonrasında hasar alan ve boşaltılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın yıkılacağını açıkladı.

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30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen deprem sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ana Hizmet Binası da hasar almıştı. Hasarın ardından bina tamamen boşaltılırken, hasar tespit çalışmaları yapılmıştı.

Dün, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında da gündem binanın geleceğiydi. Toplantıda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi eski Öğretim Üyesi Barış Erkuş, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ufuk Yazgan ile beraber hazırladıkları raporun sunumunu yaparak binayı güçlendirmeye uygun bulmadıklarını ve binanın kazık sisteminde ciddi bir risk gözlemlediklerini açıklamıştı.

Bugün ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Sinema Ofisi ile Turizm Bilgilendirme Ofisi’nin hizmet binasının açılışında konuştu. Bir basın mensubunun “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yıkılacak mı güçlendirme mi yapılacak?” sorusuna Tunç Soyer, “Bina yıkılacak” cevabını verdi.

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