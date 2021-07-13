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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ayrılığı resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ayrılığı resmen açıklandı

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüp, Gönül'e 'Teşekkür' paylaşımında bulundu.

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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Sarı- Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'le yolların ayrıldığı paylaşıldı. Kulübün unutulmaz isimleri arasına giren Gökhan için, sosyal medyadan 'Teşekkürler' paylaşımı yapıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360’tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu’nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül’e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'tan ayrılarak yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü.

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