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Metropoll'den çarpıcı 6 aylık anket sonuçları! Genç seçmenin tercihi bomba

Metropoll'den çarpıcı 6 aylık anket sonuçları! Genç seçmenin tercihi bomba

MetroPOLL Araştırma, son 6 ayda yaptığı milletvekili seçimi anketlerinin ortalamasını paylaştı. Buna göre, AK Parti'nin 29,7, CHP'nin 18,9 oy aldığı görüldü. Genç seçmenin tercihinde ilk sırada AK Parti yer aldı.

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MetroPOLL Araştırma, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yönelttiği anketlerinin son 6 aydaki ortalamasını paylaştı. 

AK Parti'nin yüzde 29,97, CHP'nin yüzde 18,9, MHP'nin yüzde 7, HDP'nin yüzde 8,7, İyi Parti'nin yüzde 10,3 oranında oy aldığı görüldü. 

Kararsızım, cevap vermeyen ve protesto oy verenlerin oranı ise toplamda yüzde 20,3 oldu. 

Genç seçmenin ilk tercihi AK Parti

18-24 yaş arası seçmenin ilk tercihinin AK Parti olduğu görüldü. 

"Milliyetçilerin yaşlısı İYİ Parti genci MHP'yi tercih ediyor"

Metropoll'un sahibi Özer Sencar, Twitter sayfasında sonuçları değerlendirken şu ifadeleri kullandı:

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