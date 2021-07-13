250 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Kripto paralara ilişkin kara para aklama eleştirileri sürerken, İngiltere polisi 250 milyon dolarlık kripto paraya el koyduğunu duyurdu.

Abone ol

İngiliz polisi, kara para aklama soruşturması kapsamında 180 milyon sterlin yani 250 milyon dolar değerindeki kripto paraya el koydu. Ele geçirilen meblağ, İngiltere'de şu ana kadar el konulan en büyük miktardaki kripto para olarak kayıtlara geçti. İngiliz Emniyeti'nden bir yetkili, "Bugünkü el koyma, gelecek aylarda da devam edecek bir soruşturma için önemli kilometre taşı oldu" diye konuştu. İngiltere'de 24 Haziran'da da 114 milyon sterlin değerinde kripto paraya el konmuş ve 39 yaşındaki bir kadın kara para aklama şüphesiyle gözaltına alınmıştı.