AÖL sınav sonuçları 3. dönem açık lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavı 3 - 7 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleşmişti. Sınava giren öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. AÖL sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenilecek. Sınav sonuçlarının 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.

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AÖL sınavlarının sonuç tarihi tarihi merak konusu oldu. AÖL 3. dönem sınavlarında şimdi de sonuç açıklama heyecanı sürüyor. Sınavlara online olarak katılım sağlayan adaylar, MEB'in sonuç için belirlediği tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları sona erdi. Söz konusu sınavlara katılım sağlayarak lise diploması alma hayali kuran binlerce vatandaş, sınavlar için belirlenen sonuç açıklama tarihini sorguluyor. İşte, Açık Lise 3. dönem sınav sonuçlarında son durum...

Sonuçlar ne zaman açıklanacak: Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor.

AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav itirazları hakkında bilgiler: Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.