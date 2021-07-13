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Kemal Kılıçdaroğlu yine AK Parti seçmenini hedef aldı! Şikayet etmeyeceksin

Kemal Kılıçdaroğlu yine AK Parti seçmenini hedef aldı! Şikayet etmeyeceksin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye oy veriyorsan şikayet etmeyeceksin, hakkını da aramayacaksın" dedi

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık CHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Daha önce AK Parti seçmenini çeşitli vesilelerle hedef alan Kılıçdaroğlu, aynı tavrını korudu. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından ilgili kısım şöyle:

'AK Parti'ye oy veriyorsan şikayet etmeyeceksin'

Türkiye taş kömürünün 5 bin kişilik işçiye ihtiyacı var. Dışarda 10 milyon işsiz var ama kadro vermiyorlar. Niçin? "Yurt dışından kömür getiriyoruz, yurt dışındaki işçi kazansın" diyorlar. Zonguldaklı kardeşim, yer altında çalışan kardeşim sen hala sandığa gittiğinde AK Parti'ye oy veriyorsan şikayet etmeyeceksin, hakkını da aramayacaksın. Ama şikayetçiysen sandığa gidip dersini vereceksin. O zaman Zonguldak kurtulur, bu ülke şaha kalkar. Zonguldak emeklilerin kenti oldu. Bu ayıptan Zonguldaklılar kurtaracak. 

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