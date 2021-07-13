CHP'li belediyelerden o gazetelere milyonluk kıyak

Kantar Medya - Adex Basın Ölçüm Araştırması sonuçlarına göre; CHP'nin elindeki tüm belediyelerin senkronize ve özel bir denge gözetilerek CHP yandaşı gazetelere reklam dağıttığı belirlendi. Bu arada reklamlardan aslan payını alan gazetelerin özellikle CHP'nin piyasaya sürdüğü yalanları organize bir biçimde manşetlerine taşıyarak yalan terörüne çanak tutanlar olması dikkat çekti.