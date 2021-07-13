Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher silahlı saldırıda şehit edildi

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, ekibinde yer alan bir polis memuru tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit edildi.

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Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, öğle saatlerinde gittiği polis evinde oturduğu sırada yanına yaklaşan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde çalıştığı öğrenilen bir polis memuru tarafından başından silahla vurularak şehit edildi.

Emniyet Müdürü Cevher, olay yerinde hayatını kaybederken saldırıyı gerçekleştiren Nusuh Ç. adlı polis memuru diğer meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Kadın komiseri rahatsız ettiği gerekçesiyle Hasan Cevher tutanak tutmuş

Sabah'ta yer alan habere göre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, birlikte görev yaptığı kadın komiseri rahatsız etti. Aralarındaki tartışma sonrasında İl Emniyet Müdür yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, konuyla ilgili polis memuru Çulcu hakkında tutanak düzenledi.

Öğle yemeğinde 3 el ateş etti

Yaşananların ardından polis memuru, Nasuh Çulcu öğle yemeği sırasında beylik tabancısını çıkartarak yemekhanede bulunan Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e 3 el ateş açtı. Omuz ve başına isabet eden kurşunlarla yaralanan Cevher, hayatını kaybetti.

Valilikten açıklama: Kaçarken ayağından vurularak yakalandı

Hakkari Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan CEVHER Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh ÇULCU tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh ÇULCU olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.

Emniyet Müdürü Hasan CEVHER, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur."

Hasan Cevher

Çok sayıda FETÖ operasyonlarına imza atmıştı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’in, görevi sırasında uğradığı saldırıda şehit oldu. Cevher, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Menfur saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şehit olan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık yargı darbesinin ardından önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığı, daha sonra da aynı şubeye ‘müdür’ olarak atanmıştı. İstanbul’da görev yaptığı sırada FETÖ’ye yönelik pek çok operasyona imza atmıştı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, evli ve 2 çocuk babasıydı.