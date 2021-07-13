Kemal Kılıçdaroğlu: Garaja koyduğu her birisi milyon dolar olan o araçların tamamını satacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "uçakları satacağım" çıkışından sonra şimdi de arabaları gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan duysun, sadece uçakları değil garaja koyduğu her birisi milyon dolar olan o araçların tamamını satacağım." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Uçak tartışmasına şimdi de "milyon dolarlık arabalar" polemiği eklendi.

Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiklerinde "uçakları satacağım" sözüne Erdoğan, "tarifeli uçakla mı gideceksin" diye yanıt vermişti. Bu sözlere yanıt veren Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"O araçların tamamını satacağım"

"Erdoğan, "Biz istikabetini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz. Neler söylediğini görüyorsunuz, gelince uçakları satacakmış" diyor. Vallahi de satacağım billahi de satacağım. Erdoğan duysun, sadece uçakları değil garaja koyduğu her birisi milyon dolar olan o araçların tamamını satacağım. Ben söylersem gelir yaparım. Senin gibi devlet yönetmeden benim haberim yok. Vatandaştan alınan her kuruşun hesabı vermenin devlet görevi olduğunu bilirim. Saray beslemelerinin maaşını keseceğim. Bir yerden üç beş maaş, bunları bitireceğim, Erdoğan duy! Gelecekler kene gibi milletin sırtına çöreklenecekler milletin kanını emecekler buna da devlet yönetimi diyecekler. Batsın sizin devlet yönetiminiz yaz. 'Uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun?' Hayır efendim harama israfa meydan okuyorum ben. Dünyayı dolaşacaksın tarifeli uçaklarla mı' Merkel de geziyor tarifeli uçaklarla. Parayla itibar olacağını sanıyorlar. "

"3600 ek göstergeyi söke söke alacağım"

Güvenlik görevlilerinin ve polislerin 24 saat çalıştığını, buna karşın haklarının teslim edilmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar bizim evlatlarımız, günün 24 saati çalışıyorlar. Biz yataklarımızda rahat uyuyorken, onlar nöbet tutuyorlar. Peki onların hakkı, hukuku neden teslim edilmiyor? Uyuşturucu baronlarına gelince kucaklıyorsunuz, ayda 10 bin dolar rüşvet alan adama iyi makamlar veriyorsunuz, rüşvetçileri büyükelçi tayin ediyorsunuz, peki sokakta vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyan polise niçin sahip çıkmıyorsunuz? Bu soruyu vicdanı olan herkesin, kendisine sorması lazım.

Erdoğan, Mayıs 2018'de, 'Polislere yani güvenlik görevlilerine, cami imamlarına, öğretmenlere, sağlıkçılara 3600 göstergeyi vereceğim' diye söz verdi. 3 yıl 2 ay geçti. Bir insan verdiği sözü tutmazsa ne olur, ona ne denir? 'Yalancı' denir, başka ne denebilir? Söz veriyorsan, sözünde durmuyorsan sana 'yalancı' denir. Erdoğan kendisini neden bu pozisyonun içine sokuyor? Çünkü polise, öğretmene verecek parası yok. Parayı, bütçeyi başkalarına tahsis etmiş durumda. Bu arkadaşlara sözüm söz, söke söke 3600 ek göstergeyi alacağım ve bu arkadaşlara vereceğim."

"Gençleri hafife alan, istismar eden, yaftalayan sensin"

Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında yaptığı "Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin" açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gençleri yaftalayan, hafife alan, istismar eden sensin kardeşim. Gittin gençlerle beraber bir kahvede oturacaksın. Bir tane genç kızımız ayak ayak üstüne atmış, vay efendim esas duruşa geç. Niçin? Erdoğan burada... Akıl alır gibi değil. Gençlerle nasıl konuşacaklarını, nasıl şakalaşacaklarını bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

"İki 15 Temmuz var"

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüyle ilgili konuşan Kılıçdaroglu, "İki 15 Temmuz var. Halkın 15 Temmuz'unda direnen insanlar var. Saray'ın 15 Temmuz'unda OHAL ilan edip ense yapanlar var. 15 Temmuz sonrası komisyon kuruldu. Kaç yıl geçti aradan? Rapor yayımlanmıyor. TBMM'nin 15 Temmuz Darbe Girişiminin nedenleri, sonuçları hepsi araştırıldı, rapor çıktı ortaya. Raporu korkudan yayımlamıyorlar. Bu rapor yayımlanmıyor. " dedi.