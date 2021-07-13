BIST 1.347
DOLAR 8,63
EURO 10,17
ALTIN 500,92
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

'Nefret ediyorum' deyip Elon Musk itiraf etti! Herkesi şaşırttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'Nefret ediyorum' deyip Elon Musk itiraf etti! Herkesi şaşırttı

TESLA ve SpaceX'in patronu Elon Musk, Tesla şirketinin patronu olmaktan oldukça nefret ettiğini söyledi.

Abone ol

BBC’nin haberine göre, Tesla’nın milyarder kurucusu, şirketin yönetim kurulu üyelerine bir güneş paneli firmasını satın almaları için baskı yapmakla suçlandığı davanın ilk duruşmasında konuştu. Musk, "Bundan (Tesla’nın patronu olmaktan) oldukça nefret ediyorum; vaktimi tasarım ve mühendislik yaparak geçirmeyi tercih ederdim." ifadesini kullandı.

Davacıların avukatının, Musk'ın liderlik anlayışını eleştiren bir video göstermesi üzerine Musk, "Hiçbir şeyin patronu olmak istemiyorum." dedi ve Tesla'nın patronu olmaktan nefret ettiğini vurguladı. Tesla hissedarları, parası tükenmek üzere olan SolarCity güneş firmasının satın alınmasıyla şirketin kaynaklarının boşa harcandığını iddia ediyor.

Söz konusu anlaşma yapıldığı sırada Musk, hem Tesla'nın hem de kuzenleri tarafından kurulan güneş paneli şirketinin yüzde 22'lik hisselerine sahipti. Musk, söz konusu hisselerden herhangi bir kazanç elde etmediğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşure ayı 2021 hangi aydır aşure ayı kaç gün sürer?
Aşure ayı 2021 hangi aydır aşure ayı kaç gün sürer?
Spor salonlarına tempolu müzik yasağı geldi! Sebebi şaşırttı
Spor salonlarına tempolu müzik yasağı geldi! Sebebi şaşırttı
Osman Nuri Kabaktepe müjde diyerek duyurdu: İstanbul'da artık ücretsiz
Osman Nuri Kabaktepe müjde diyerek duyurdu: İstanbul'da artık ücretsiz
Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Kumoch: Türkiye büyük bir Avrupa milletidir ve yeri AB'dir
Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Kumoch: Türkiye büyük bir Avrupa milletidir ve yeri AB'dir
Galatasaray'ın, Yunanistan'a alınmaması talimatını veren isim oymuş
Galatasaray'ın, Yunanistan'a alınmaması talimatını veren isim oymuş
Yozgat'ta bu kuaförü görenler şaşkına döndü: 1 yıldır topluyor
Yozgat'ta bu kuaförü görenler şaşkına döndü: 1 yıldır topluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayısı ihracatına özel takip
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayısı ihracatına özel takip
Köfteci Yusuf 200. şubesini açtı
Köfteci Yusuf 200. şubesini açtı
Aygün Aydın dizileri Kırmızı Oda'da mı oynadı Aygün Aydın kimdir?
Aygün Aydın dizileri Kırmızı Oda'da mı oynadı Aygün Aydın kimdir?
Adana’da faili meçhul cinayet için para ödülü
Adana’da faili meçhul cinayet için para ödülü