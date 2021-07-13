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Spor salonlarına tempolu müzik yasağı geldi! Sebebi şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Spor salonlarına tempolu müzik yasağı geldi! Sebebi şaşırttı

GÜNEY KORE'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında başkent Seul’deki spor salonlarında terlemeyi azaltmak için hızlı tempolu şarkılar çalınması yasaklanacak ve koşu bantlarına hız sınırlaması getirilecek.

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Dünya genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik tedbirler kapsamında çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya devam ederken, Güney Kore’de ilginç bir kısıtlamaya imza atıldı. Ülkedeki mevcut Covid-19 tedbirleri kapsamında başkent Seul'deki spor salonlarında terlemeyi azaltarak virüsün yayılmasını önlemek için yüksek tempolu şarkıların yasaklanması kararlaştırıldı. 

Yeni kısıtlama kapsamında spor salonlarına dakikada 120 bpm’den (saniye başına düşen dörtlük vuruş sayısı) daha yüksek tempoda müzik çalmamaları talimatı verildi. Koşu bantları için de hız sınırı getirilecek ve maksimum 6 km/sa (3.7 mph) ile sınırlandırılacak. Kapalı spor tesislerinde ise bir seferde 2 saatten fazla zaman geçirilemeyecek ve duşlar kullanılamayacak. Ayrıca kentteki tüm spor tesisleri saat 22.00'de kapatılacak. Seul genelinde zumba, spin ve aerobik gibi egzersiz derslerine katılanlar önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren hızlı ritimli şarkılara yönelik kısıtlamalarla karşı karşıya olacak.


Çok hızlı nefes alma ve terleme önlenecek
Sağlık uzmanları, spor salonlarında virüs bulaşma ihtimaline ilişkin fazla gösterge olmasa da yeni kısıtlamaların insanların çok hızlı nefes almasını ve terlemesini önleyerek bulaşmayı kısıtlayacağını düşünüyor. Uzmanlar ayrıca, söz konusu tedbirler ile spor salonlarının tamamen kapanmasının da önüne geçildiğini söylüyor.

Sağlık uzmanları destekliyor, spor salonu sahipleri sorguluyor
Öte yandan spor salonu sahipleri söz konusu kısıtlamaya itiraz etti. Tempolu şarkılar yerine klasik müzik dinleyerek spor yapmanın virüsün yayılmasında etkili olduğuna dair herhangi bir kanıt olup olmadığı sorgulandı. Çok sayıda kişinin kulaklıkla müzik dinlediği belirtilerek, insanların ne dinlediğinin nasıl anlaşılacağı sorgulandı.


"Ülke, maksimum kriz seviyesine ulaştı”
Güney Kore’de salgının başından bu yana 170 bin 296 vaka tespit edilirken, 2 bin 46 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkenin maksimum kriz seviyesine ulaştığı konusunda uyardı.

K-Pop’un durumu ne olacak?
K-Pop tempo testini büyük ölçüde geçerken, dünya çapında üne sahip BTS grubunun en sevilen şarkılarının tempoları 110-115 bpm olduğu için kısıtlamanın dışında kalıyor. Ancak Blackpink grubunun sevilen şarkılarının çoğunu yaklaşık 130 bpm tempoda olduğu için kısıtlamaya dahil olacak.

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