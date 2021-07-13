Kocaeli'de oğlu ve eşi kabusu yaşattı! '2 yılda 100 yılı yaşadım' deyip anlattı: Ağzıma sarıldığı gibi...
KOCAELİ'de yaşayan, 2 yıldır eşi ile oğlu tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden 50 yaşındaki Gülser Atıcı, her an ölüm korkusuyla yaşadığını söyledi.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan 2 çocuk, 3 torun sahibi 50 yaşındaki Gülser Atıcı, iddiaya göre, özellikle son 2 yıldır eşi M.A. (50) ve oğlu Ş.A.’nın (30) fiziksel şiddetine maruz kalıyor. 35 yıllık evliliğinin dağılmaması için bu güne kadar eşinden hiç şikayetçi olmadığını anlatan Atıcı, artık her gün ölüm korkusuyla yaşadığını ve sesini duyurmak istediğini söyledi.
Yıllardan beri evde huzursuzlukların devam ettiğini vurgulayan Atıcı, "Son 2 yıl bedenen şiddet görüyorum, psikolojik olarak şiddet görüyorum. 2 yıl her tarafım mor gezdim. Eşim tarafından boğazıma kemer takıldı. 2 kere öldü diye bırakıldım. Gözüm patlatıldı, gözüm patlak olarak gezdim." dedi.
2 defa öldü diye bıraktı: Yaşadıklarını anlatan Atıcı "Bir eş bunu yapmaz diyorum, az çok tanıyorum. Ama son 2 yıldır yaptıkları inanılır gibi değil. Psikolojik şiddet, fiziken şiddet, her türlü şiddet var. Beni 2 defa öldü diye bıraktı. Birinde boğazıma kemer taktı, birinde de elleriyle boğdu, öldü diye bıraktı beni. Bu sürekli devam ediyor, hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İntihara sürüklendim: "Biz aslında Gültepe’den Avcılar’a taşındık. Avcılar’da kendi evimizde ikamet ederken, bu kavgalar devam ediyordu" diyen Atıcı "Sinop’a gittik, ev tuttuk. Orada bir buçuk yıl yaşadık. Huzursuzluklarımız devam etti. Oradan tekrar Avcılar’a kendi evimize geldik. Buradaki son 2 yıl fiziken, ruhen, bedenen, intihara sürüklendim ben, intihara kalkıştım." diye konuştu.