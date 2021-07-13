Kocaeli'de oğlu ve eşi kabusu yaşattı! '2 yılda 100 yılı yaşadım' deyip anlattı: Ağzıma sarıldığı gibi...

2 defa öldü diye bıraktı: Yaşadıklarını anlatan Atıcı "Bir eş bunu yapmaz diyorum, az çok tanıyorum. Ama son 2 yıldır yaptıkları inanılır gibi değil. Psikolojik şiddet, fiziken şiddet, her türlü şiddet var. Beni 2 defa öldü diye bıraktı. Birinde boğazıma kemer taktı, birinde de elleriyle boğdu, öldü diye bıraktı beni. Bu sürekli devam ediyor, hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.