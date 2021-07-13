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Osman Nuri Kabaktepe müjde diyerek duyurdu: İstanbul'da artık ücretsiz

Osman Nuri Kabaktepe müjde diyerek duyurdu: İstanbul'da artık ücretsiz

Ak Parti müjde diyerek İstanbullular'a duyurdu: Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK’ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada; “Bugün size 2 müjdemiz var! Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK’ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021’e kadar uzatıyoruz. Minibüsçülerimizin ise 1 Ocak 2020’den 1 Ocak 2022’ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olmasını karara bağlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

CHP’li İBB Başkanı, sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz otopark ve toplu taşıma hizmetini 1 Temmuz itibariyle sonlandırmıştı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin talimatıyla; salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın uzatılması için çalışma başlatıldı. 

31 Aralık 2021'e kadar

İBB Meclisi AK Parti Grubu’nun çalışmalarını tamamlamasıyla söz konusu teklif Temmuz ayı meclis gündemine alındı. Müjdeli haberi İstanbullularla paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, “Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK’ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021’e kadar uzatıyoruz.” dedi. Söz konusu haktan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek.

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