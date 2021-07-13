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Belçika'da kamu görevlisine başörtü baskısı istifa getirdi

Belçika'da kamu görevlisine başörtü baskısı istifa getirdi

Belçika'da hükümet temsilcisi genç kadının istifası başörtüsü tartışmasını alevlendirdi

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Belçika’da Kadın ve Erkek Eşitliği Enstitüsü Hükümet Temsilcisi Ishane Haouach’ın, “kamu görevlisi olmasına rağmen başörtü taktığı” gerekçesiyle kendisine yöneltilen sert eleştiriler üzerine istifa etmesi, ülkede konuyla ilgili siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Fas kökenli Ishane Haouach, kendisini, “siber ve cinsiyetçi saldırılardan” korumak amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Haouach, altı hafta önce görevi aldığından bu yana kişisel saldırılara hedef olduğunu bildirdi.

Belçika yasaları, kamu ile çalışan resmi görevlilerin dini semboller taşımasını yasakladığı için muhalif gruplar, genç kadının hükümet temsilcisi olarak atanmasını uzun zamandır eleştiriyordu.

Başbakan Minister Alexander De Croo, konu ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunda dün yaptığı konuşmada Haouac’ı savundu ve üniversite mezunu genç kadının “çok güçlü bir özgeçmişi” olduğunu söyledi.

Başbakan, genç kadının tam olarak kamu için çalışan bir memur olmadığı için yasaların ihlal edilmediği görüşünü dile getirdi. Genç kadının istifası, koalisyon hükümeti içindeki ortaklar arasında da çatlak yarattı.

Faslı bir diplomatın kızı olan Haouach, daha önce yaptığı bir açıklamada, dini sembollerin taşınmasının yasaklanmasının “ayırımcılık” içerdiğini söylemişti. Genç kadın daha sonra Le Soir gazetesine yaptığı bu açıklamalarda, “acemi” davrandığını ifade etmişti.

Haouach, Çevreci-Yeşil Parti Genel Sekreteri Sarah Schlitz’in desteğiyle hükümet temsilcisi olarak bu göreve getirilmişti. Genç kadının “Müslüman Kardeşler Örgütü” ile bağlantıları olduğu suçlamaları üzerine Başbakan ile birlikte Sarah Schlitz de, parlamentoda pazartesi günü Haouach’ı savundu.

Haouach, daha önce “Müslüman Kardeşler Örgütü” ile bağlantıları olduğu suçlamalarını reddetmişti. Belçika nüfusunun yüzde 5 ila 7’sini Müslümanlar oluşturuyor.

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