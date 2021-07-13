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15 Temmuz tatili 16 Temmuz cuma günü ile birleşti mi son haber

15 Temmuz tatili 16 Temmuz cuma günü ile birleşti mi son haber

Kurban bayramına az bir zaman kala birçok vatandaş 16 Temmuz tatil mi oldu, cuma günü mesai var mı araştırması yapmaya başladı. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Temmuz cuma gününün tatil olmadığını duyurdu. Yani 16 temmuz cuma günü mesai tam gün olacak. Bayram tatili akşam başlayacak.

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15 Temmuz resmi tatilinden sonraki gün olan 16 Temmuz cuma tatil mi oldu, Kurban Bayramı tatili 11 gün mü oldu sorularına net yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında cevap verdi. 16 Temmuz cuma günü kamu kurumları ve özel sektöre tatil edilmedi. Yani 16 temmuzda mesai tüm gün devam edecek. 9 günlük Kurban Bayramı tatili ise akşam başlayacak. 

16 Temmuz 15 Temmuz tatili ile birleşti mi: 16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği yapılan Kabine Toplantısı'nda netleşti.16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. Yani 16 Temmuz resmi tatil olmayacak.

Kurban bayramı tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi AREFE
20 Temmuz 2021 Salı 1. GÜN
21 Temmuz 2021 Çarşamba 2. GÜN
22 Temmuz 2021 Perşembe 3. GÜN
23 Temmuz 2021 Cuma 4. GÜN

Önce besmele çekilir:

“Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine`l-müslimîn.”

“Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım” demek.

Kurban nasıl kesilir: Kurban kesmek için bıçak önceden bilenip hazırlanır ve hayvanın göremeyeceği bir yere konulur. Sonra hayvan ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır. Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır. Bundan sonra tekbir ve tehlîl getirilir.

Kurban kesilirken okunan dua: Arkasından “Bismillâhi Allâhü ekber” denilerek, hayvanın boynuna bıçak vurulur. Nefes ve yemek boruları ile şahdamarı denilen iki ana damarı kesilir. Hayvan soğumaya bırakılır, kanının akması beklenir ve sonra derisi yüzülür. Hayvanı elinden gelirse, kurban sahibinin kendisinin kesmesi menduptur. Kendisi kesemezse, bir müslümana kestirir.

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