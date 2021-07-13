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Taliban'dan Türkiye'ye 8 maddelik akılalmaz tehdit!

Taliban'dan Türkiye'ye 8 maddelik akılalmaz tehdit!

Türkiye'nin Afganistan havaalanının korunmasına ilişkin asker bulundurma görüşmeleri sürerken Taliban'dan Türkiye'ye tehdit geldi.

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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede kalan tüm yabancı unsurların çekilmesi gerektiğini açıklayan Taliban, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afganistan'da asker bulundurmaması gerektiğini söyledi.

"Afganistan İslam Emirliği"imzasıyla yayımlanan ve Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid'in paylaştığı açıklamada, Türkiye'ye ülkede kalma ve Kabil Havalimanını koruma kararını gözden geçirme çağrısı yapıldı.

Yapılan hadsiz açıklamada, doğacak tüm sonuçların sorumluluğu olarak Afganistan'ın içişlerine karışanlar gösterildi.

Türkiye'nin aldığı kararın ikili ilişkilere zarar vereceği ve Taliban'ın Türkiye'ye siyasi olarak karşılık vereceği belirtilerek, hangi sebep ile olursa olsun yabancı bir gücün işgalci sayılacağı ve geçmişte yapıldığı gibi cevap verileceği ifade edildi.

Yapılan 8 maddelik açıklamanın tamamı şu şekilde:

"1-) Afganistan İslam Emirliği ve Afgan halkı, Türkiye'nin Müslüman halkı ile tarihi, kültürel ve dini bağlarını sürdürmektedir. İşgalin genişlemesi, ülkemizde Türk yetkililere karşı kin ve düşmanlık duyguları uyandıracak ve ikili ilişkilere zarar verecektir.

2-) Türk liderliğinin kararı yerinde değildir, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ihlalidir ve ulusal çıkarlarımıza aykırıdır. Afganistan İslam Emirliği, Türk ve Afgan milletleri arasında sorunlara yol açacağı için bu kınanması gereken kararı en güçlü şekilde kınıyor. Ve Türk yetkilileri, her iki ülke için de zararlı olması nedeniyle kararlarını geri almaya çağırıyoruz.

3- Yabancı kuvvetlerin hangi bahane ile olursa olsun memleketimizde kalmasını işgal sayarız ve işgalcilere Hicri 1422 (2001) senesinde 5100 seçkin âlimin verdiği fetvaya göre mukabele edilir.

4-) Müslüman Türk halkını ve onun zeki politikacılarını bu karara karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz, çünkü bu karar ne Türkiye'ye ne de Afganistan'a fayda sağlıyor, aksine sadece iki Müslüman ülke arasında sorun ve sorunlar yaratıyor.

5-) Politikamız, tüm ülkelerle karşılıklı davranışa dayalı iyi ve olumlu ilişkiler kurmaya devam etmektir. Ne başkalarının işlerine karışırız ne de başkalarının kendi işlerimize karışmasına izin veririz.

6-) Türk yetkililere, bu tür yanlış kararlar vermek yerine, kabul edilmiş ilkeler ışığında olumlu ve iyi ilişkiler sürdürmenin, birbirimize işbirliği eli uzatmanın ve ortak zorluklar ve çıkarlar için ortak anlayış ve tutumlar benimsemenin daha iyi olduğunu hatırlatırız.

7-) Bir süredir Türk yetkiliyle temas halindeydik ve onayımız olmadan böyle tek taraflı bir karar almayacaklarına dair bize güvence verdikleri birçok toplantı yaptık. Verdikleri mevcut karar, kendi sözleşmelerinin ihlalidir.

8-) Türk yetkililerin kararlarını gözden geçirmeyip ülkemizin işgaline devam etmeleri halinde İslam Emirliği ve Afgan milleti (dini, vicdani ve vatani görevi gereği) iki devlete karşı olduğu gibi onlara da tavır alacaktır. Bu durumda tüm sonuçların sorumluluğu, başkalarının işlerine karışan ve bu tür akılalmaz kararlar verenlerin omuzlarına düşer."

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