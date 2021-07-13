Semih Kaplanoğlu Bağlılık Hasan filmiyle Cannes Film Festivali'nde

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, 'Bağlılık Hasan' filmiyle 74. Cannes Film Festivaline katıldı.

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Festivalin resmi bölümlerinden "Belirli Bir Bakış" seçkisinde yer alan "Bağlılık Hasan" filminin gösterimine ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu ve oyuncu Umut Karadağ da katıldı.

Semih Kaplanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bağlılık Üçlemesi"nin ikinci filmi olan "Bağlılık Hasan"ın çekimlerini salgın süreci öncesinde tamamladıklarını belirterek, "2019'un son aylarında filmin çekimlerini yaptık, 2020'nin ilk aylarında montajını çalışırken pandemi başladı. O yüzden çekimler konusunda bir zorluk yaşanmadı." dedi.

Filmi 2020'nin mart ayında Cannes Film Festivali'ne gönderdiklerini aktaran usta yönetmen, şunları söyledi:

"Onlardan bize gelen cevap, 'Bu sene yapıp yapamayacağımız belli değil ama sizin filminizi seleksiyona almak istiyoruz. Eğer bekleyebilirseniz, 2021'de Cannes Film Festivali'ne sizin filminizi mutlaka alacağız, çok beğendik' şeklindeydi. Ben de o yüzden beklemeyi kabul ettim. Film bittikten sonra filmle ilgili duygularını belirten insanlarla muhatap olduk. Filmin hikayesinden, oyunculuktan ve görselliğinden çok etkilendiklerini söylüyorlar. Tabii burada filmin olumlu geri dönüşlerinin olması bizi çok sevindirdi."

"Üçüncü filmime hazırlanıyorum"

Kaplanoğlu, festivalin genel direktörü Thierry Fremaux ile 2-3 kere karşılaşma fırsatı bulduklarını, birlikte yemek yemeği planladıklarını söyledi.

Katılımda önceki yıllara göre düşüş olsa da fiziksel olarak yapılıyor olmasının, festivalin sürdürülmesinin önemli olduğunu, organizasyona dair herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Kaplanoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir filminin burada yer alıyor olmasından ben de kendi adıma gurur duyuyorum. Ekibim ve bütün çalışanlara, emeği geçen herkese bir kere daha bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Umarım daha yeni filmler ve projeler gerçekleştirebiliriz, şartlar daha iyi hale gelebilir." şeklinde konuştu.

Ortak yapımlar konusunda ekonomik açıdan zorlandıklarına işaret eden usta yönetmen, "Umarım zamanla imkanlar gelişir. Ben bu arada üçüncü filmime hazırlanıyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanından yola çıkarak bir proje var 'Bağlılık Fikret', Bağlılık trilojisinin üçüncü kısmı. Burada Avrupa'dan ve dünyadan çeşitli yapımcılarla görüşmeler yapıyoruz. Onu da eğer imkanlar gerçekleşirse 2022-2023 gibi çekmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Oynadığım filmle uluslararası çapta ülkemi temsil ediyorum"

Filmin başrol oyuncusu Umut Karadağ da festivale gelmenin rüya gibi olduğunu ifade etti.

Karadağ, "Dünyadaki bence bütün oyuncuların hayali, kendi filmiyle Cannes Film Festivalinde bulunmak. Bildiğim kadarıyla 2000 film arasından seçilen 38 filmden birisiyiz. Bu ayrıca bir gurur ve onur kaynağı benim için, oynadığım filmle uluslararası çapta ülkemi temsil ediyorum." dedi.

Festivalde sıcak bir ortamla karşılandıklarını anlatan Karadağ, "Sadece sinemanın önde olduğu, sanatın önde olduğu bir yer, çok keyifli." diye konuştu.

Gösterimin ardından çok güzel tepkiler aldıklarına dikkati çeken Karadağ, İspanyol ve Fransız yapımcıların da filme ilgi gösterdiklerini ve yönetmen Kaplanoğlu ile görüştüklerini sözlerine ekledi.