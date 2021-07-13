O rektörden skandal açıklama! 'Paranız yoksa namaz bile kılamayız'

GAZİANTEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İlahiyat Fakültesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilere, “Paranız olmazsa namaz bile kılamayız” dedi. Özaldın, daha önce de yaptığı bazı açıklamalarla tepkilerin hedefi olmuştu.

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Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Merkezi'nde İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreni yapıldı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, öğrencilere, “Paranız olmazsa namaz bile kılamayız” dedi. Rektöre, başta akademisyen ve öğrenciler olmak üzere çeşitli kesimlerden tepki geldi.

İlahiyatçılara 'illa kendinizi dine adamayın' dedi

Rektör Özaydın, mezuniyet töreninde öğrencilere, “Bizde ruhbanlık sınıfı yok. Sınıflı toplum değiliz. Bence, iş kadını olsanız, iş erkeği olsanız çok daha iyi olur. Teklif ediyorum size. İş kadını, iş erkeği olalım. Alalım, satalım. İlla kendinizi dini anlatmaya adamayın” dedi. Konuşmasının devamında, batı medeniyetinin bittiğini de savunan Rektör Özaydın sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Faiz haramdırdan' öteye gidemedik

- Batı medeniyeti bitmiştir, bitmek üzeredir. Bu anlamda tarihin sonuna gelinmiştir. İlahiyatçılarla ekonomiye el atmak istiyorum.

- Ama bir tane ilahiyatçı bulamadım. ‘Faiz haramdırdan' öteye gidemedik. Gerçekçi olacağız. Herkes iş arayacak. Niçin? İhtiyacınız var. Ekonominin gereği bu. Para olmadan olmaz ki. Paranız yoksa namaz bile kılamayız.

Öğrenciler ve akademisyenlerden tepki geldi

Rektör'ün İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik bu konuşmasına, mezun olan öğrenci ve aileleri ile salonda bulunan akademisyenler tepki gösterdi.

O rektör geçmişte de tepki çekti

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Zoom üzerinden gerçekleştirdiği 'Mülteciler Günü ‘ etkinliğinde yaptığı konuşmadaş Kilis'in yanında Suriyeliler için bir il kurma önerisinde bulunarak şöyle demişti:

- Ben, Suriye'yi yeniden inşa etmenin de çabası içindeyim. (...) Gelin biz bu insanları insani boyutlu yaklaşarak alabildiğimiz kadarını alalım. Almadıklarımıza yerinde hizmet götürelim. Orada yönetmeye çalışalım.

- Benim somut olarak önerim daha başkaydı aslında. 2012 – 2013'lerde. Biz belki 81-82 ilimizi kurup orayı benim açımdan yaptığım gibi yöneticisin, kaymakamını, valisini, emniyet müdürünü ,doktorunu belki de Kilis'in yanında bir yer kurup oradan yönetip Türkiye'ye göndermek istemiyorum.