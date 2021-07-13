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"Sümela yakınına hafriyat dökülüyor" iddiasına yanıt

"Sümela yakınına hafriyat dökülüyor" iddiasına yanıt

Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı yakınına hafriyat döküldüğü yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

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Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Sümela yakınına hafriyat dökülüyor" iddiasıyla çıkan haberlere istinaden inceleme yapıldığı belirtildi.

"Alan temizlettirildi"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme sonucu 5 yıldır devam eden iş kapsamında yüklenici firma tarafından ilgili belediyenin gösterdiği hafriyat döküm alanından başka bir alana hafriyat dökülmediği, haberdeki söz konusu alanın, yol çalışması yapan ilgili kurumun müteahhidinin duvar arkası dolgusunda kullanılmak üzere getirdiği malzemeler için işin gereği stok sahası olarak kullanıldığı tespit edilmiş olup bahsi geçen malzemenin kurumumuzla ilgisi bulunmamaktadır. Ancak Bakanlığımızın da ilgililerle iletişime geçmesi neticesinde alan temizlettirilmiştir."

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