Rekor sahibi sapık sporcunun hücresine girenler şok oldu

Spor tarihinde MMA müsabakalarının (Karma Dövüş Sanatları) en çok yarışan eski profesyonel dövüş yıldızı Travis Fulton'un Cumartesi günü Iowa'daki hücresinde intihar ederek hayatını kaybettiği açıklandı.

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Çocuk pornografisi ve bir çocuğun cinsel istismarıyla suçlanan, MMA müsabakalarının (Karma Dövüş Sanatları) en çok yarışarak rekora imza atan eski profesyonel dövüş yıldızı 44 yaşındaki Travis Fulton’un Cumartesi günü Iowa’daki hücresinde ölü bulundu.



Linn County Şerif Ofisi tarafından yapılan basın açıklamasına göre, 44 yaşındaki Travis'in sabah saatlerinde hücresinde kendini asarak intihar etti. Hapishane görevlilerinin tutukluyu düzenli olarak kontrol etmeleri sırasında fark edilse de, yapılan ilk müdahalede de tutuklu ismin hayatını kaybetmiş olduğu bilgisi aktarıldı.







Çocuk pornografisiyle suçlanıyordu

Cedar Rapids gazetesinin haberine göre, şubat ayında çocuk pornografisiyle ilgili suçlanan ve 70 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Travis, 19 Şubat’ta tutuklanmış ve çocuk pornografisi ve 1 çocuğun cinsel istismarı olmak üzere 4 suçlamayla karşı karşıyaydı. Fulton'un reşit olmayan bir çocuğun cinsel içerikli fotoğraflar çekmesini istediği, ayrıca 12 yaşından küçük bir çocuğun da yer aldığı pornografik görüntüler barındıran flash bellek bulundurmakla suçlanmıştı.







1996'dan bu yana MMA'de yarışıyordu

Fulton, 1996-2019 yılları arasında 323 MMA dövüşünde yarışmış ve bunların 257’sini kazanıp 55'ini kaybetmiş, 10 kez de berabere kalmıştı. "Demir Adam" lakabını kullanan Travis, en son 4 Nisan 2019’da M-1 Global-Road to M-1’de ringe çıkmış ve Shannon Ritch’le yaptığı karşılaşmadan da galip ayrılmıştı.