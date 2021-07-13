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Dünya'nın konuştuğu kavuşma: Çinli baba ile kaçırılan oğlu 24 yıl sonra buluştu

Dünya'nın konuştuğu kavuşma: Çinli baba ile kaçırılan oğlu 24 yıl sonra buluştu

ÇİN'de bir babanın, bebekken çalınan oğlunu bulabilmek için 24 yıldır sürdürdüğü mücadele mutlu sonla bitti. Motosikletle 500 bin kilometre yol yapıp, çocuğunu arayan baba, evladını karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu.

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Guo Gangtang adlı Çinli baba, 2 yaşındayken insan tacirleri tarafından kaçırılan oğlunu bulmak için 24 yıldır devam eden arayışında mutlu sona ulaştı. 2015 yılında Hong Konglu yıldız oyuncu Andy Lau'nun başrolünü oynadığı bir filme de ilham kaynağı olan olay aslında Çin'de büyük bir sorun.

Sadece Guo Gangtang değil birçok ebeveynin çocuğu kaçırılarak insan tacirleri tarafından satılıyor.  24 yıllık arayışının ardından oğluna kavuşan Gangtang'ın gözyaşları adeta sel oldu. 

Tabi Gangtang oğlunu tek başına bulmadı. İzleri takip ederek 24 yıl sonunda oğlu olduğunu düşündüğü kişiye ulaştı. Sonra Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı devreye girdi ve DNA testiyle babaya güzel haberi verdi. Çocuğu kaçırdığı belirtilen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Guo Gangtang, oğlunun kaçırılış öyküsünü de 24 yıl sonra öğrendi. Tang adlı bir kadının çocuğu alarak onu otobüs durağında bekleyen Hu'ya götürdüğü, daha sonra çiftin çocuğu Henan eyaletinde bir otobüste sattığı ortaya çıktı.

Oğlu 1997 yılında kaçırılan Guo, "Artık çocuğum bulunduğuna göre mutlu olabilirim" diye konuştu.  

24 yıl süren oğlunu arayışı sırasında birçok kez trafik kazası geçiren, otoyolda soyguna uğrayan ancak oğlunu aramaktan asla vazgeçmeyen Guo Gangtang, motosikletiyle çıktığı yolculukta köprü altlarında yattı, parasız kalınca dilendi. Oğlunu ararken Çin'deki kayıp kişileri bulmak için kurulan örgütlerin de bir üyesi oldu. Çocukları kaçırılan 7 ebeveyne yardım etti.

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