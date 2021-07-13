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Avustralya'da koronavirüs reklamı tepkilere neden oldu

Avustralya'da koronavirüs reklamı tepkilere neden oldu

Delta varyantı nedeniyle kısıtlamaları geri getiren Avustralya'da aşıya teşvik için yayımlanan koronavirüs reklamı tepkilere neden oldu. İşte söz konusu reklamın ülkede tartışma çıkarmasının sebebi...

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Avustralya, hükümet tarafından yayınlanan koronavirüs reklamını konuşuyor. Delta varyantı sonrası vaka sayısının arttığı ülke son dönemde aldığı yeniden kapanma kararları ile gündemdeydi.

Avustralya hükümetinin artan vaka sayılarına ve dikkat çekmek için yayınladığı koronavirüse karşı çektiği reklama tepki yağdı.

Hastanedeki genç bir kadının nefes almaya çalıştığı anlar ile başlayan reklam filmi 'Koronavirüs herkesi etkileyebilir. Evde kal. Test yaptırın. Aşınızı yaptırın' sözlerine ev sahipliği yapıyor.

Ancak ülkedeki aşı uygulaması reklamda yer alan kadının yaş grubundakilerin aşı yaptırmalarına izin vermiyor. Haliyle hükümetin aşı olun mesajı verirken yaptığı oyuncu seçimi ülkede tartışma konusu oldu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı reklam filmindeki kadının yaş grubundakilerinin aşı randevusu alamadığına dikkat çekti.

25 milyon nüfusa sahip olan Avustralya'da bugüne kadar 9 milyonun üzerinde aşı yapıldı.  Öte yandan pandemiden en çok etkilenen 40. ülke konumunda bulunan Avustralya'da toplam vaka sayısı 650 binin üzerinde. Ülke Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 638 bin kişi virüsü atlattı 10 bin 723 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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