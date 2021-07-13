Sanayi üretim endeksi yüzde 40 arttı

Sanayi üretim endeksi rakamları açıklandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 39,5 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyordu. Mayıs döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 38,8 artacağını öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle: