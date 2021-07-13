Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor

Yapılan araştırmalara göre İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa'da maçlarla birlikte evde şiddet artıyor. 2010 Dünya Kupası ile bağlantılı yürütülen bir araştırmaya göre İngiltere'de maç günlerinde ev içi ve ev dışı şiddet oranlarında %37'lik bir artış görüldü.

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İngiltere'de 2002, 2006, ve 2010 yıllarında aile içi istismar ve şiddet vakalarının maç tarihleriyle aynı dönemlerde arttığı belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre İngiltere maçlarda berabere kaldığında şiddet vakaları yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 artıyor.

Raporlar ayrıca şiddetin, hafta sonu turnuvalarında da zirveye çıktığını gösteriyor. Bu tarihlerde ayrıca alkol satışlarının da arttığı buna bağlı olarak da şiddet olaylarına eğilimin arttığı vurgulanıyor.

Araştırmacılara göre İngiliz erkekler, takımları kaybederse partnerlerine yüzde 10 daha fazla şiddet uyguluyor. Futbol karşılaşmalarının 20 milyon izleyiciye hitap ettiği İngiltere'de maç günleri çoğu aile ve kadın tarafından korkuyla bekleniyor. Çalışmalar, şiddetin her geçen sene daha çok arttığı ve aile içi şiddetin kötüleştiğini ortaya koyuyor.