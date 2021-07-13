Efsane geri döndü! Doğu Ekspresi seferleri yeniden başladı

Sosyal medya ile ününe ün katanTCDD'nin en uzun rotası olan Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlatıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olarak hafızalarda güzel izler bırakan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan Doğu Ekspresi treni Kars'tan ilk seferine çıktı.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan, yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treni, ilk seferine Kars Garı'nda düzenlenen törenle başladı.

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, treni ziyaretlerinde yolcularla sohbet etti.

Doğu, trende yaptığı konuşmada, hasretle beklenen Doğu Ekspresi'nin yola çıktığını ifade ederek, "Herkes dört gözle bu treni bekliyor. Her ne kadar normalleşsek de kurallara uymanızı rica ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz. Aşının gücüyle gelinen süreçte uzun bir zamandır normalleşmemize rağmen vaka sayılarındaki düşüşleri görüyoruz. Uzun zamandır trenimiz bekleniyordu. Sağ salim gidiniz, sevdiklerinize ulaşınız." dedi.

Hareket memuru şapkasını takan Doğu, hareket diskiyle ilk treni el sallayarak uğurladı.

Kars'tan hareket edip Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri güzergahını izleyecek tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Ankara'ya ulaşacak.