BIST 1.357
DOLAR 8,62
EURO 10,24
ALTIN 502,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da kasapta dehşet! 'Kokuyorsun' lafını duyunca kalbinden bıçaklayıp öldürdü

KAĞITHANE'de, aynı kasapta çalışan Afganistan uyrukluların kavgası cinayetle sonuçlandı. 19 yaşındaki Afgan genç, 'sen kokuyorsun, diğer tarafta çalış' dediği iş arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir sokakta bulunan kasapta çalışan 19 yaşındaki Afganistan uyruklu Morad Nader, Afganistanlı iş arkadaşları Resul M. ve Ferhat R. (19) ile çalışmaya başladı.

Kalbinden bıçaklandı
Gençler ellerindeki bıçaklarla etleri doğradığı esnada Morad Nader yanında çalışan arkadaşı Ferhat R.’ye, “Sen kokuyorsun, diğer tarafta çalış” dedi. Bu söze sinirlenen R. ile Nader arasında kavga çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda eline bıçak geçiren Ferhat R., Nader’i kalbinden bıçakladı.

Cinayet anı kamerada: Ağır yaralanan Nader, iş arkadaşları tarafından iş yerinden çıkartılarak araçla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çalışanlar bıçakla et doğruyor. İkili arasında tartışma çıkıyor ve kavga başlıyor. Kavga esnasında katil zanlısı şahıs arkadaşını bıçaklıyor. Yaralı genç iş arkadaşları tarafından iş yerinden çıkartılıyor.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı
Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ölen gencin arkadaşı Resul M.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri, Morad Nader’in aynı iş yerinde çalıştıkları esnada et doğrayan diğer arkadaşı Ferhat R. tarafından çıkan kavgadan bıçaklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ferhat R. Kağıthane polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlısı tutuklandı
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülen Ferhat R.’nin burada ifadesi alınarak adli işlemi yapıldı. Arkadaşını bıçakladığını itiraf eden Ferhat R. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan bıçak ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
DSÖ'den son dakika Delta açıklaması! ABD'den itiraf gibi uyarı!
Foto Galeri DSÖ'den son dakika Delta açıklaması! ABD'den itiraf gibi uyarı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bayram tatili göçü! 10 milyon kişi seyahat edecek
Bayram tatili göçü! 10 milyon kişi seyahat edecek
Bakan Derya Yanık müjdeledi! Sosyal yardım bayram öncesi hesaplara yatıyor
Bakan Derya Yanık müjdeledi! Sosyal yardım bayram öncesi hesaplara yatıyor
Aras Bulut İymenli boyu kaç cm abisi kimdir? Aras Bulut İymenli dizi ve filmleri
Aras Bulut İymenli boyu kaç cm abisi kimdir? Aras Bulut İymenli dizi ve filmleri
Eylül'de vakalar pik yapacak, ölenlerin yüzde 99'u aşısızlar
Eylül'de vakalar pik yapacak, ölenlerin yüzde 99'u aşısızlar
FETÖ'nün veliahtı Mehmet Ali Şengül koronavirüsten öldü
FETÖ'nün veliahtı Mehmet Ali Şengül koronavirüsten öldü
Sakarya'da tartışma kavgaya döndü! Kuzenini kanlar içinde bıraktı
Sakarya'da tartışma kavgaya döndü! Kuzenini kanlar içinde bıraktı
Yok artık! 'Aşı karşıtları vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle aşılansın'
Yok artık! 'Aşı karşıtları vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle aşılansın'
Diagne'ye para cezası: Her gün için ödeyecek
Diagne'ye para cezası: Her gün için ödeyecek
Bige Önal kaç yaşında kimin kızı anne ve babası kimdir? Bige Önal dizileri
Bige Önal kaç yaşında kimin kızı anne ve babası kimdir? Bige Önal dizileri
Saygı Öztürk dava ve soruşturmalarda son durumu yazdı! 148 bin kişi hakkında gizli FETÖ soruşturması
Saygı Öztürk dava ve soruşturmalarda son durumu yazdı! 148 bin kişi hakkında gizli FETÖ soruşturması