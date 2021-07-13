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Yok artık! 'Aşı karşıtları vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle aşılansın'

Yok artık! 'Aşı karşıtları vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle aşılansın'

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'dan ortalığı karıştıracak aşı önerileri... Aşı karşıtlarını toplumdan tamamen soyutlamak anlamına gelecek yeni yasaklar isteyen Yüksel Aytuğ, "Bana kalsa, tıpkı vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle aşılanmalarını sağlardım ya, neyse..." diye yazdı

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Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Covid-19 aşı olmak isteyen vatandaşları hedef alan ve çok ağır ifade ve önerilerin yer aldığı bir yazı kaleme aldı. Aşı olmayanlara getirilmesi gereken yasakları sıralayan Aytuğ, Covid-19 aşısına karşıtlığı 'cinayete teşebbüs' olarak değerlendirilmesini talep etti. İşte Aytuğ'un ortalığı karıştıracak o yazısından bazı satır başları...

Çalışma izinleri iptal edilsin, seyahat özgürlükleri kısıtlansın

- Aşı karşıtları, kapalı alanlara sokulmasın, toplu ulaşım kullanamasın. Eğer halkla yüz yüze iletişim kurdukları bir meslekleri varsa, çalışma izinleri, ehliyetleri, ruhsatları iptal edilsin. 
- Aşı karşıtlarının seyahat özgürlükleri de kısıtlansın. Hepsi 'potansiyel virüs yayıcı' kabul edilsin.

Birine korona bulaştırırlarsa 'cinayete teşebbüs'ten yargılansınlar

- Aşı karşıtları virüs kaparlarsa, tedavileri bedava değil, ücretli olsun. Bir aşı karşıtının başkalarına virüs bulaştırdığı tespit edilirse 'Cinayete teşebbüsten' yargılansın.

Tıpkı vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle...

- Aşı karşıtları özel işaret ya da simgeler (bileklik gibi) taşımak zorunda bırakılsınlar ki, insanların onlardan uzak durması mümkün olabilsin.
- Bana kalsa, tıpkı vahşi hayvanlara yapıldığı gibi uzaktan atılan iğnelerle aşılanmalarını sağlardım ya, neyse..."

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