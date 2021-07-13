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Şanlıurfa'da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi: Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi: Ölü ve yaralılar var

ŞANLIURFA'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 35’inci kilometresi Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Aziz D.’nin kullandığı 10 LS 286 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Aziz D., Muhammed Musta, Birgül D., Kadriye D., Mülkiye D. ve 2 yaşındaki Alperen Durmuş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Alperen Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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