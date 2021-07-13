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Denizli'de operasyonda köpek tepki verdi! Valizde ele geçirildi: Meğer beze...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de operasyonda köpek tepki verdi! Valizde ele geçirildi: Meğer beze...

DENİZLİ’de 2 ayrı otobüsle uyuşturucu getiren 3 şüpheliyi takibe alan ekipler, otobüsten indiği sırada operasyon düzenledi.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceğine dair istihbarat aldı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla harekete geçen ekipler, şüphelilerin geldikleri iki ayrı otobüsü takibe alarak, otogarda operasyon düzenledi. Otogarda düzenlenen iki ayrı operasyonda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 3 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu şüphelinin valizine narkotik madde arama köpeği İSKO’nun tepki vermesi sonucu yapılan aramada 1 adet havluya emdirilmiş vaziyette 477 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Diğer yakalanan 2 şüphelinin üzerinde yapılan arama sonucu 2 bin 800 kullanımlık beze emdirilmiş vaziyette sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. İfade işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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