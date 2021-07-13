'Biji Serok Erdoğan'a MHP ne dedi? Devlet Bahçeli'nin danışmanı konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da 'biji serok Erdoğan' ile sloganlarıyla ilgili Ahmet Davutoğlu'nun eleştirilerine Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da 'biji serok Erdoğan' ile karşılanması siyasetin gündemine oturdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?” dedi.

Muhalefetin "MHP rahatsız oldu" iddiaları sonrası gözler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrildi.

"Senin 'serok'luğun HDP'den Demirtaş'tan yana iken"

MHP'nin cevabını Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, verdi. Ahmet Hakan, Yıldıray'ın köşe yazısındaki yanıtını bugünkü yazısında paylaştı:

“Senin ‘serok’luğun PKK’dan, PYD’den, YPG’den, HDP’den, terörist Demirtaş’tan yana iken... Tarihin en büyük terörle mücadelesini gerçekleştiren ve HD(P)KK’ya nefes aldırmayan iradeye söylenen ‘Biji Serok Erdoğan’ sloganları nasıl bir görülecek?”

Sadece polemik gücü açısından yorumluyorum:

Hiç fena cevap değil. Bakalım Davutoğlu buna ne diyecek?