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Kanada’daki bir yatılı kilise okulunda 160 isimsiz çocuk mezarı daha bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kanada’daki bir yatılı kilise okulunda 160 isimsiz çocuk mezarı daha bulundu

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bölgesinde, 160’dan fazla isimsiz çocuk mezarı bulunduğu bildirildi.

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Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, Güney Körfez Adaları'ndan Kuper Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi, Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu duyurdu.

Yeni bulunan mezarlara ait bilgi, kabile ileri gelenlerinin komşu First Nation yerli topluluklarını keşif hakkında bilgilendirmesi ile ortaya çıktı.

Kabile tarafından yayımlanan bildiride, "Sizi Kuper Adası Yatılı Okulu arazisinde ve kıyılarımızda 160'tan fazla belgesiz ve işaretsiz mezarın teyidi konusundaki çalışmalarımızda bize katılmaya davet ediyoruz." denildi.

Haberde, mezarlarla ilgili daha fazla ayrıntı verilmediği belirtilirken, kabile ileri gelenlerinin de görüşme talebine henüz cevap vermedikleri kaydedildi.

Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu, resmi kayıtlara göre 1890'dan 1970'lere kadar Güney Körfez Adaları arasında yer alan Kuper Adası'nda faaliyet gösterdi.

Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.​​​​​​​

24 Haziran’da da Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında da 30 Haziran 2021’de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar keşfedilmişti.

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