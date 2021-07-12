Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiliseye yapılan saygısızlığa tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki kiliseye yönelik yapılan saygısızlığı provokasyon olarak nitelendirerek, "Böyle bir ahlaksızlığı ve edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

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Dün gece İstanbul Kadıköy'de eğlenmek için bir araya toplanan gençler, alkolün etkisiyle kendilerinden geçip taşkınlık çıkardı. Maske ve sosyal mesafe kuralları eğlence sırasında unutulurken, meşaleler yakılıp, danslar edildi.

Alkolün etkisiyle kilisenin kapısının üzerinde dans ettiler

Yine müzik ve alkolün etkisiyle kendilerinden geçen 2 kişi, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkıp, müzik eşliğinde dans etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan provokasyon olarak nitelendirdi

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki kiliseye yönelik yapılan saygısızlığı provokasyon olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ahlaksızlığı ve edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil"

"Kadıköy'de bir kilise duvarına çıkarak yapılan saygısızlığı, birliğimize ve beraberliğimize yapılan saygısızlık ve provokasyon olarak görüyoruz. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı ve edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil. Hangi dinden ve inançtan olursa olsun, onların mabedlerine bu tür saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir."