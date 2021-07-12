BIST 1.357
DOLAR 8,63
EURO 10,24
ALTIN 501,08
HABER /  SAĞLIK

Burun yoluyla uygulanan koronavirüs aşısı yüzde 100 etki sağlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Burun yoluyla uygulanan koronavirüs aşısı yüzde 100 etki sağlıyor

ABD'de bir grup araştırmacı, burun yoluyla uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının etkili bağışıklık ve sıfır virüs yayılımı gösterdiği sonucuna ulaştı.co

Abone ol

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırma, tek doz ve geleneksel aşılardan farklı olarak sprey yoluyla burundan alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bağışıklık ve yayılım açısından yüzde 100 etkinliğe sahip olduğu bulgusuna ulaştı.

Araştırmacılar, burundan alınan tek doz aşının farelerde Kovid-19'a karşı yüzde 100 etkinlik sağladığını ve virüsün hayvandan hayvana bulaşmasını engellediğini buldu.

Georgia ve Iowa üniversitelerinden ortak bir ekip tarafından yürütülen araştırmaya dair bulgular, Science Advances dergisinde yayımlandı.

Sadece tek doz olarak uygulanan aşının normal buzdolabı sıcaklığında 3 aya kadar saklanabiliyor olması da depolama konusunda büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Aşının burun yoluyla uygulanması özellikle iğne korkusu olan insanlar için aşılamayı daha makul hale getiriyor.

Yürütülen çalışma, aşının hücresel bağışıklık ve antikorları içeren bölgesel bağışıklık üretmede başarılı olduğu sonucuna ulaştı.

Bharat Biotech ve Kanada merkezli Senotize şirketleri de dahil birçok ilaç firması burun aşılarını deniyor.

Rusya da Kovid-19 aşısının burun spreyi versiyonunu test ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Urla'da 13 yaşındaki Hamdullah'ın hayatını kaybetmesi Işın Karaca'yı yıktı
İzmir Urla'da 13 yaşındaki Hamdullah'ın hayatını kaybetmesi Işın Karaca'yı yıktı
Cihat Yaycı'dan Boğazlar uyarısı: Bu hata bir an önce düzeltilmeli
Cihat Yaycı'dan Boğazlar uyarısı: Bu hata bir an önce düzeltilmeli
Prof. Dr. İsmail Balık'tan korkutan Delta uyarısı
Prof. Dr. İsmail Balık'tan korkutan Delta uyarısı
İngiliz yazardan çarpıcı sözler: Tek hedefleri Erdoğan'ı yıkıp Türkiye'yi parçalamak
İngiliz yazardan çarpıcı sözler: Tek hedefleri Erdoğan'ı yıkıp Türkiye'yi parçalamak
ABD'de son 24 saatte 25 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 25 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal görevinden istifa etti
MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal görevinden istifa etti
15 Temmuz davası Akıncı üssü davası gerekçesi açıklandı: Gülen'in talimatıyla yapıldı
15 Temmuz davası Akıncı üssü davası gerekçesi açıklandı: Gülen'in talimatıyla yapıldı
Sözcü İbrahim Kalın, kilise kapısındaki eğlenceye sert tepki gösterdi
Sözcü İbrahim Kalın, kilise kapısındaki eğlenceye sert tepki gösterdi
CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek'e 2 yıl hapis cezası istendi
CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek'e 2 yıl hapis cezası istendi
ABD Başkanı Joe Biden'den McDonald's ve Burger King eleştirisi
ABD Başkanı Joe Biden'den McDonald's ve Burger King eleştirisi