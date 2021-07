Faik Öztrak: İzmir'deki miting CHP'nin değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile HDP'li yöneticilerin de katıldığı mitingle ilgili konuştu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Öztrak toplantıda, İzmir Gndoğdu'da düzenlenen HDP'nin mitingine CHP İzmir İl Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız davet edilmiş, davete icap etmiş"

"Miting, CHP'nin düzenlediği miting değil. İzmir Emek Platformu'nun düzenlediği bir miting. Belediye Başkanımız da davet edilmiş, o da davete icap etmiş"

Öztrak, konuşmasına 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatarak,şu ifadelerle devam etti:

"Devletimizin ve ordumuzun içine özenle yerleştirilen, himaye edilen bazı mankurtlar, 15 Temmuz 2016’da Gazi Meclisimizi bombaladı. Milletimiz o gece devletini, sokaklardan topladı. 251 yurttaşımız şehit düştü. 2 bin 196 yurttaşımız ise yaralandı. Biz tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz"

"Takılar kiralık"

Öztrak, geçen hafta CHP Ekonomi Masası olarak Trabzon, Giresun ve Ordu'da bulunduklarını belirterek, "Bir kuyumcu esnafımızın söylediklerine şaştık, kaldık. Millet artık düğün, dernek için altın takı almayı bırakmış, kuyumculardan takıları kiralamaya başlamış. Düğün gecesi takılan takılar kiralık. Düğün bitince kuyumcuya iade ediliyor. Çeyrek altının fiyat bugün 830 lira" diye konuştu.

"Sorumlu siz olursunuz"

Öztrak, ABD'nin Afganistan'dan büyük bir hızla çekildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece ABD mi, Afganlar da 'Taliban geliyor' diye arkalarına bakmadan kaçıyorlar. İran sınırımız fiilen silindi. Her gün yüzlerce Afgan, konvoylar halinde Türkiye'ye geliyor. Şimdi Erdoğan hükümeti, Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı korumaya gönüllü yazılıyor. Niye? Hem ABD ile arayı düzeltmek hem de çarkları döndürecek para girişlerini sağlamak için. Hukukun olmadığı yere ne sıcak ne de soğuk para gelir. Buradan açıkça uyarıyoruz; bu yanlıştan bir an evvel dönün. Herkes ardına bakmadan çekilip giderken, Mehmetçiğimizi Taliban’ın karşısına dikmeyin. Aksi halde Mehmetçiğimizin ayağına değecek her taştan, sorumlu siz olursunuz" diye konuştu.