Prof. Dr. İsmail Balık'tan korkutan Delta uyarısı

Prof. İsmail Balık, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta ve Delta Plus varyantlarının 1 buçuk ayda yayılabileceği uyarısı yaptı ve aşıyı teşvik amacıyla dünyadaki kısıtlamaları Türkiye için de önerdi.

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ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta ve Delta Plus varyantlarının yayılımının engellenmesi ve salgınla mücadelede özellikle genç nüfusun aşılanmaya teşvik edilmesine ilişkin yeni önerilerde bulundu.

Aşılanmanın artırılmasıyla ilgili tedbirlere yoğunlaşılması gerektiğinin altını çizen Balık, "Aşılı olanlar arasında yoğun bakıma girme ve ölüm neredeyse hiç görülmüyor. Aşıyla yeni varyantların ortaya çıkmasını da önleyebileceğiz" dedi.

Türkiye'de çift doz aşı oranının hızlı şekilde yüzde 75'e çıkarılması için herkesin tam seferberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Balık, günlük aşı dozunun 1.5 milyona kadar çıktığını ancak bu sayının son günlerde azaldığını belirtti.

"Vakaların yüzde 80'i Delta olur"

"Ülkemizde ağustosun ortalarından itibaren Delta varyantını yüzde 80 oranında görmeye başlayacağız gibi duruyor" diyen Balık, yeni bir dalgaya karşı dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sosyal medya fenomenlerinin, ünlü isimlerin kendilerini takip eden genç nüfusu düzenli olarak aşılamanın önemi konusunda bilgilendirmesi önem taşıyor. Ancak bu yolla genç jenerasyonda aşı hızımızı artırabiliriz. Gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla yasaklamalardan ziyade gençlerin keyfe keder sosyalleştikleri alanları kısıtlamaya dönük uygulamalara gidilebilir. Mesela konserler, tiyatro, sinema, eğlence merkezleri, futbol ve basketbol maçları gibi alanlara 2 doz aşısını olmayanlar alınmayabilir. Buralar isteğe bağlı gidilen yerler olduğu için kimse de bir zarar görmez. Toplu taşımayı, şehirler arası seyahati yasaklayamazsınız. O zaman kişinin zorunlu günlük yaşantısına dokunan müdahaleler söz konusu olur."

"Vaka binin altına düşerse maske cebe girer"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da çift doz aşı olanların sayısı 50 milyon civarında olursa vaka sayısının binin altına düşebileceğini söyledi.

İlhan, "Vaka sayısı binin altına düştükten sonra alışveriş merkezine gittik, kalabalık bir metroya bindik, kalabalık bir yere gittik. O zaman maskemizi takacağız, sonra çıkaracağız. Maske sanki şemsiye gibi cebimizde olacak belki de" dedi.