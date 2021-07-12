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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerin kanı üzerinden ikbal devşirenlere fırsat vermedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerin kanı üzerinden ikbal devşirenlere fırsat vermedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Kanada'da ortaya çıkan Kızılderili çocuk soykırımlarına gönderme yaparak başladı. Erdoğan "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor." dedi

Gençlere seslenen Erdoğan, "Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

*Bazı grupların kendi kafalarına göre yapılan genç tanımları milyonlarca insanı yaftalıyor. Önceki hafta üniversite sınavı öncesinde olduğu gibi hiç çekinmeden yalan siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar.

*Ne olacak bu gençlerin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor araştırıyor Türkiye'yi ve dünyayı takip ediyor. Geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor. Gençlerle her buluşmamızda ülkenin geleceğine dair umutlarımız artıyor.

*Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil.

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