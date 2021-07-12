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NATO Başkanı'ndan İsrail'e övgü: En yetenekli ortak

NATO Başkanı'ndan İsrail'e övgü: En yetenekli ortak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Lapid ile iş birliğini görüştü.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i kabul etti.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada Stoltenberg'in İsrail'in NATO'nun "en ilgili ve yetenekli ortaklarından biri" olduğunu söylediği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, 20 yılı aşkın süredir NATO'nun önemli bir ortağı ve aynı zamanda NATO'nun Akdeniz Diyaloğu'nun aktif bir üyesidir. NATO ve İsrail, bilim-teknoloji, sivil acil durumlara hazırlık ve yönetim, dayanıklılık, terörle mücadele, askeri tıp, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme, kadınlar, barış ve güvenlik gibi farklı konularda iş birliği yapıyor." ifadesi kullanıldı.

İki liderin görüşmede iklim değişikliği, savunma inovasyonu, yeni çıkan ve yıkıcı teknolojiler de dahil olmak üzere diğer ortak ilgi alanlarında potansiyel iş birliği beklentilerine ilişkin fikirlerini paylaştığının aktarıldığı açıklamada ayrıca, Stoltenberg'in İran'a tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik çağrılarını yinelediği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüşmüştü.

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