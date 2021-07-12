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Olay yeri Kayseri! Oğlunu öldüren baba tutuklandı

Olay yeri Kayseri! Oğlunu öldüren baba tutuklandı

KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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İlçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 51. Sokak'ta dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Abdulkadir Köse (35) ile babası N.K. (70) arasında çıkan tartışmada N.K., kendisine baltayla saldıran oğlu Abdulkadir Köse'yi tabanca ile öldürmüştü.

Cinayetin ardından N.K. suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış, oğlu Abdulkadir Köse'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan N.K., sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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