BIST 1.360
DOLAR 8,64
EURO 10,26
ALTIN 498,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Abone ol

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 679'uncu gününde sürüyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylem yapan anne Nihal Çiftçi, evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını söyledi.

"Lise birinci sınıf öğrencisiyken HDP tarafından dağa kaçırıldı. Canımı da alsalar buradan kalkmayacağım." diyen Çiftçi, oğluna seslenerek, "Oğlum seni bekliyorum. Yine bir Kurban Bayramı'nda kaybolmuştun. Gel, devletine teslim ol, bizi bu acıdan kurtar artık. Kaç, devletine sığın." ifadelerini kullandı.

Anne Nadire Çakan da oğlu Muhammed için eylemi kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirerek, "Oğlumu HDP kaçırdı. Oğlumu HDP'den istiyorum." diye konuştu.

Çocuğuna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Çakan, "Kaç, gel oğlum. Seni çok seviyorum. Baban hasretinden öldü. Ben de çok hastayım. Arkadaşlarınla gelin, teslim olun." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Samsun'da hobi olarak başladı asıl mesleğini solladı bin metrekareden 50 bin TL kazandı
Foto Galeri Samsun'da hobi olarak başladı asıl mesleğini solladı bin metrekareden 50 bin TL kazandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan açmıştı İmamoğlu satışa çıkardı! Binanın satışına iptal
Erdoğan açmıştı İmamoğlu satışa çıkardı! Binanın satışına iptal
Ali Babacan'dan Erdoğan'a sert 'çözüm süreci' tepkisi
Ali Babacan'dan Erdoğan'a sert 'çözüm süreci' tepkisi
NATO Başkanı'ndan İsrail'e övgü: En yetenekli ortak
NATO Başkanı'ndan İsrail'e övgü: En yetenekli ortak
Kritik toplantı başladı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Aşı olmayana yeni yasak
Kritik toplantı başladı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Aşı olmayana yeni yasak
Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elbette hakkıdır
Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elbette hakkıdır
Diyanet'ten anlaşma yapılan beş yıldızlı otelle ilgili eleştirilere yanıt
Diyanet'ten anlaşma yapılan beş yıldızlı otelle ilgili eleştirilere yanıt
Kapıyı açmadı! Antalya'da odaya giren ekipler şok oldu
Kapıyı açmadı! Antalya'da odaya giren ekipler şok oldu
Bekçi maaşları 2021 kaç para lise mezunu bekçi maaşları
Bekçi maaşları 2021 kaç para lise mezunu bekçi maaşları
Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan kilise saldırısına tepki: Mabetlerin dokunulmazlığı vardır
Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan kilise saldırısına tepki: Mabetlerin dokunulmazlığı vardır
Delta ve Lambda sonrası şimdi de Kappa varyantı hepsinden beter
Delta ve Lambda sonrası şimdi de Kappa varyantı hepsinden beter