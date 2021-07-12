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Sözcü İbrahim Kalın, kilise kapısındaki eğlenceye sert tepki gösterdi

Sözcü İbrahim Kalın, kilise kapısındaki eğlenceye sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kilisenin kapısında yapılan eğlenceye sert tepki gösterdi. Kalın, "Kutsala hürmet etmeyene hürmet edilmez. Bu çirkin fiile karşı hukuken gereği yapılacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadığını bildirdi.

Kalın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Kutsala hürmet etmeyene hürmet edilmez. Bu çirkin fiile karşı hukuken gereği yapılacaktır" ifadesini kullandı.

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