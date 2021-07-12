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15 Temmuz davası Akıncı üssü davası gerekçesi açıklandı: Gülen'in talimatıyla yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
15 Temmuz davası Akıncı üssü davası gerekçesi açıklandı: Gülen'in talimatıyla yapıldı

15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı.

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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

Gerekçede, FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek örgüt ideolojisine uygun, sözde cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğu belirtildi

Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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