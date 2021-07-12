MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal görevinden istifa etti

MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "sağlık sorunları" nedeniyle istifa etti.Abone ol
Aydın'ın Karacasu ilçesinin MHP'li belediye başkanı Zeki İnal, istifa ettiğini açıkladı. Karacasu, sosyal medya üzerinden duyurduğu istifasının gerekçesi olarak "sağlık sorunları"nı gösterdi.
Zeki İnal'ın açıklaması şu şekilde:
"Sevgili Karacasulular, sağlık nedenlerim dolayısıyla ailem ile birlikte aldığımız karar sonucu teveccühünüz ile geldiğim Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi ailemin ve Genel Başkanımız Türkmen Beyi Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ’nin her daim emrinde olacağım. Saygılarımla..."